EMlakçılar Odası’ndan Melikgazi Belediyesi’ne ziyaret

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı seçilen Selim Atasoy ile yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Kayseri Emlakçılar Odası olarak belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirtenSelim Atasoy, belediyenin oda ile ilgili hizmetleri hakkında bilgi alarak, " “Melikgazi bir cazibe merkezi konumundadır. Her hafta yeni işyeri açılmakta semtlerde kentsel dönüşüm uygulanmaktadır. Şehir adeta yeniden kurulmaktadır. Kentleşme adına çok güzel çalışmalar olmaktadır. Sosyal tesisler, esnaf siteleri, spor ve kültür alanları ile bütünleşen şehirde emlak değerleri de hak ettiği yerini almaktadır. Tüm bunlar bir tesadüf değil belediye çalışmalarının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

TÜİK tarafından açıklanan bu verilere göre en çok emlak alım ve satımı yapılan ilçeler arasında Melikgazi ilçesinin 10. sırada bulunduğu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerinde ve zamanındaki yatırım ve hizmetleri ile çok farklı alanlardaki çalışmalar sonucu taşınmaz malların mülkünün arttığını kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Melikgazi Türkiye’de en çok emlak alım ve satımı yapılan 10. ilçe olmuş ve büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu veriler bir bakıma belediye çalışmalarının yerinde, zamanında ve doğru olarak yapıldığının da bir ifadesidir. Geleceği şimdiden yaşayan Melikgazililer Melikgazi Belediye yatırımlarının nimetini görmektedirler. Melikgazi İlçesi’nde mülkü olmayanlarda Melikgazi’den bir mülk sahibi olabilmek için adeta yarışmaktadırlar. Bizlere bu gururu ve mutluluğu yaşatan tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, onlara layık olabilmek için güler yüzlü ekibimiz ile gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı seçilen Selim Atasoy ile yeni yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulunduklarını sözlerine ekledi.