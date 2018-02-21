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Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, her eğitim öğretim başında öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Aydın Kalkan konuyla ilgili...

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, her eğitim öğretim başında öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Aydın Kalkan konuyla ilgili...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:18
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, her eğitim öğretim başında öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın Kalkan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık bir milyon çalışanı ile ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın istikbali için çalışmaktadır. Eğitim bir süreç işidir ve eğitim öğretim faaliyeti, tüm çalışanlarının katkılarıyla başarıya ulaşmaktadır. Eğitimin asıl öğesi öğretmendir, okul idarecileridir. Fakat eğitim sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi için şeflerimizin, memurlarımızın, yardımcı hizmetli grubundaki çalışanlarımızın destekleri çok önemlidir. Bu anlamda tüm eğitim çalışanları zahmette yükü paylaşırken devletimizin çalışanlarına yönelik desteklerinden de paylarını almalıdır.”

Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak eğitim camiasının tüm çalışanlarının sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kalkan, “Bizler toplu sözleşme masasında Kamu işveren Heyeti ile pazarlık yapıyoruz. Kamu işveren Heyetine teklif götürme ve Kamu işveren Heyetinin tekliflerini değerlendirme yetkisi Eğitim Bir Sen’dedir. Sürekli Kamu İdare Kurulu toplantıları ile eğitim çalışanlarının sorunlarını kamu kesimine iletmekteyiz. Büro çalışanlarımızın sorunlarını da Eğitim Bir Sen çözmüştür, çözmeye devam edecektir. İdari hizmetlerde görev yapan eğitim çalışanlarımız bizlere destek olsun, biz onların tüm taleplerini en güçlü şekilde hem gündeme hem de masaya taşımakta kararlıyız. Diyoruz ki eğitim çalışanlarının tamamı eğitime hazırlık ödeneğini almalıdır. Bu konuda ciddi bir talep var, yetkililerin eğitim çalışanlarının bu haklı talebine kulak vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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