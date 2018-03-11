Doktorlar Erciyes’te Stres Attı

Kayseri Tabip Odası tarafından geleneksel hale getirilen Berbekü Buluşmalarının 8.’si Erciyes Kayak Merkezinde yapıldı.

Doktorların aileleri ile katıldığı etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, yoğun çalışma temposu içinde olan doktorların stresten uzak bir hafta sonu geçtirtmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “ Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz mangal partimiz bu yılda oldukça renkli geçti. Etkinliğimize üyelerimiz aileleri ile birlikte katıldılar. Hem hoş bir sohbet ortamı oldu hem de kayak yaparak biraz olsun iş stresinden uzaklaştılar. Biz Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, üyelerimize mesleki anlamda çalışmaların yanı sıra böyle sosyal etkinlikler de düzenleyerek birbirleriyle kaynaşmalarına da olanak sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu güzel ortamda meslektaşlarımızı dayanışma içinde görmek son derece mutlu etti bizi” dedi.

Erciyes’te düzenlenen etkinliği bu yıl Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarsenbek Turtabayev’in yanı sıra öğretim görevlileri Murat Shegebayev ve Doç.Dr. Danıyar Rakhymberdiyev’de misafir olarak katıldı. Dekan Sarsenbek Turtabayev, burada yaptığı konuşmada Kayseri Tabip Odasının çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, Kayseri’deki doktorları birlik-beraberlik içinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tabip Odası Yönetimine teşekkür etti.

Mangal partisine katılan doktorlar ve aileleri de Tabip Odası yönetim kuruluna teşekkür ederek, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade ettiler.