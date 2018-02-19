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Diş Hastanesinde Protez Laboratuvarı açıldı

Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yapımı tamamlanan Protez Laboratuvarı düzenlenen tören ile hizmete açıldı.Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Nimet Bayraktar Ağız...

Diş Hastanesinde Protez Laboratuvarı açıldı

Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yapımı tamamlanan Protez Laboratuvarı düzenlenen tören ile hizmete açıldı.Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Nimet Bayraktar Ağız...

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:58
Diş Hastanesinde Protez Laboratuvarı açıldı

Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yapımı tamamlanan Protez Laboratuvarı düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik katıldı.

Törende bir konuşma yapan Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, "Hastanemiziz 2005 yılında açılmasıyla birlikte eski laboratuvarımız da hizmete açılmıştı. Ancak artan ihtiyaca binaen ve çalışanlarımızın sayısının artmasıyla talebe cevap veremiyordu. Bunun üzerine hastanemizi tadilata aldık ve yeni laboratuvarımızı şuan itibariyle hizmete açıyoruz. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen milletvekilimize ve il sağlık müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise ,"Protez laboratuvarımızı bugün itibariyle akşamları da hizmet verecek şekilde planladık. Sadece hizmetlerin merkezde değil aynı zamanda entegre ilçe hastanelerimizin diş hastalıkları hizmetlerini de verimli bir hale getirecek şekilde planlamamızı yaptık. Oralarda da hizmetlerimiz başladı. Bu hizmetlere vesile olan başhekimimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Taner de, sağlıkta her zaman Kayseri’nin ilkleri yaptığını söyleyerek, "Türkiye’de ilk defa hastane konumu Kayseri’de olmuştu. Her zaman ilkleri yapan Kayserimiz diş konusunda da Türkiye’de ilk defa burada açılmıştı. Bugünde çok daha genişlediğini görmek ayrı bir mutluluk verici olay. O dönemde sağlıkta bir dönüşüm söz konusuydu. Sağlıkta devrim niteliğinde işler yapılmıştı. O zamanki sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi Berlin duvarları yıkılmıştı. Sağlık bu kadar gelişti ve daha da gelişecek. Önümüzdeki günlerde şehir hastanemiz taşınmış olacak. Şehir hastanemizde de 5 yıldızlı odalarda Kayseri halkı sağlık hizmetini almış olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı yapıldı. Düzenlenen tören, protokolün laboratuvarı gezmesiyle sona erdi.
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