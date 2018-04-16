Develi’de Turizm Haftası Kutlandı

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası” kapsamında Turizm bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Develi’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarafından düzenlenen programa Develi İlçe Kaymakamı Sayın Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve daire amirleri, öğrenciler ve Develililer katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan program Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul müdürü Osman Güçlü günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Osman Sefa Erol, Dağlar Şahı Erciyes, Furkan Fırat ve Dilek Çulha Gelsin Misafirlerimiz, Ayşenur Gözeri Hoş geldin Turist Kardeş adlı şiirleri okudular. Kayseri ve Develi Tanıtım Filmlerini beğeni ile izlendi. Daha sonra Turizm Haftası ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim alanlarında dereceye giren öğrencilere ödül taktim edildikten sonra program sona erdi.

Turizm Haftası ile ilgili Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar bir açıklama yaptı. Açıklamasında Başkan Cabbar, “Turizm bir şehrin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Develimizde de turizm değerlerimiz oldukça fazladır. Onların tanıtılması ve yerli yabancı turistlerin ilçemize gelmeleri ve turizm değerlerimizi görmeleri için Develi Belediyesi olarak tanıtıma çok önem veriyoruz. İnşallah Develimiz turizm açısından istediğimiz noktaya gelecektir” dedi.