Develi’de engellileri sevindiren kampanya

Anadolu Sakatlar Derneği ile Avrupa Ayvazhacılılar Derneğinin Develideki engelliler için yürüttüğü tekerlekli sandalye kampanyası sonrasında toplanan medikal ürünler Develi Protokolünün de katılımıyla sahiplerine verildi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve engelli ailelerinin katıldığı programda 25 tekerlekli sandalye, 10 takım koltuk değneği ve diğer medikal ürünler engellilere hediye edildi. “Böylesine güzel bir etkinlikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sıkıntılarının giderilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir” diyen Başkan Cabbar, kampanyaya ön ayak olan İlçe İmamlarından Feramuz Serçe’ye de teşekkürlerini iletti.