Devali Spor Kulübünden büyük başarı

Kayseri İncesu İlçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızları Tekvando İl Seçme müsabakalarında Devali Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü altı sporcusuyla madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Kickboks da Ali Ramazan Şimşek ve Adem Atabay Türkmen altın madalya kazanırken Arda Eren Altan da teknik sporcu seçildi. Boks kategorisinde ise erkeklerde Alper Emir Altan Gümüş Madalya kazanırken kızlarda ise Sude Nur Erciyes altın, Nur Sena Erciyes ise bronz madalya kazandı. Kickboks Türkiye turnuvası Sinop da yapılırken Boks Turnuvası ise Elazığ’da düzenlenecek. Kazandıkları başarıyı tebrik etmek adına genç sporcuları makamında misafir eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Gençlerimizin sportif faaliyetlerle hemhal olması üstüne bir de böylesine önemli başarılar elde etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. İnşallah yavrularımızdan ulusal düzeyde de başarılar bekliyoruz. Evvela aileleri başta olmak üzere Devali Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sorumlusu Özben Şimşek’i de tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.