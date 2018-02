Çocuklara afet ve acil durum bilgilendirmesi yapıldı

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek, afet ve acil durum ile alakalı yapılması gerekenler hakkında bir program düzenledi.

Keykubat Mahallesindeki Fedakar Gülderen Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Çocuk Meclisi şubelerinden öğrenciler katıldı. Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği, çocuklara afet ve acil durumlarla ilgili slayt eşliğinde bilgiler verdi. Soru cevap şeklinde devam eden programda, teorik olarak verilen bilgilerin ardından Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma ekibi, öğrencilere doğal afetlerde ne şekilde davranılması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Bunun yanında doğal afetlerde hangi telefonların aranması gerektiği ve özellikle deprem konusunda yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Dernek Başkanı ve Eğitmen Eğitmeni Mehmet Eskitaş, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu ve her an oluşabilecek bir depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Eskitaş, “Türkiye deprem kuşağında yer aldığından deprem ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Deprem anında neler yapmamız gerektiği, yaşadığımız evde bulunan kişilerle bu konu hakkında önceden konuşmalıyız. Evimizin planını bilmeli ve enkaz altında kaldığımız zaman bizi kurtarmaya gelen ekiplere yerimizi daha rahat anlatabilmeliyiz" şeklinde konuştu. Bilgilendirmede, özellikle depremin meydana geldiği yerlerdeki enkazlarda arama kurtarma köpeklerinin kazazedeyi nasıl bulduğu da anlatıldı.

“Acil durumlarda toplum olarak bilgili olmalıyız”

Acil durumlar konusunda sadece çocukların değil, toplumun her kesiminin bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çocuklarımızın yaptığı bu etkinlik gerçekten son derece önem arz etmektedir. Nedeni ise her an karşılaşabileceğimiz yangın, deprem gibi afetlerde neler yapılması gerektiğini küçük yaşta çocuklarımıza hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu konuda sadece çocuklarımız değil, toplumun her kesiminin bilgi sahibi olması gerekmektedir” dedi.

Büyükkılıç, her an karşılaşılabilecek yangın, sel, deprem gibi afetlerde neler yapılması gerektiği, küçük yaşta çocukların hem teorik hem de uygulamalı eğitimler ile bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.