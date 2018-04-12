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Büyükşehir’den sağlık semineri

Büyükşehir Belediyesi sağlık seminerlerine devam ediyor. Sağlık seminerlerinde bu hafta Kalp Sağlığı konusu ele alındı.Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri Büyükşehir Belediyesi...

Büyükşehir’den sağlık semineri

Büyükşehir Belediyesi sağlık seminerlerine devam ediyor. Sağlık seminerlerinde bu hafta Kalp Sağlığı konusu ele alındı.Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri Büyükşehir Belediyesi...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:58
Büyükşehir’den sağlık semineri

Büyükşehir Belediyesi sağlık seminerlerine devam ediyor. Sağlık seminerlerinde bu hafta Kalp Sağlığı konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Seminer Salonu’nda yapıldı. Seminere

Seminerde, kalp sağlığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ergün Seyfeli, şu an dünyada bir numaralı ölüm sebebinin kalp hastalığı olduğunu dile getirdi. 20 yıl önce de kalp hastalığının aynı şekilde ölüm sebebi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergün Seyfeli, 20 yıl sonra da muhtemelen böyle olacağını ifade etti. Seyfeli, dünyada yaklaşık 18 milyon insanın kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybettiğini, Türkiye’de de bu oranın yaklaşık yüzde 40 olduğunu belirtti. Bu oranların yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kanser denildiğinde herkesin korktuğunu; ancak kalp hastalığının kanserlerden iki kat daha fazla ölüm riskine sahip olduğunu kaydetti.
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