Büyükşehir’de ecdat ziyaretleri başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezilerinin bu yılki ilk kafilesi yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl kafileler halinde toplam 450 öğrenciyi Çanakkale’ye götürerek ecdadımızın huzuruna çıkaracak. Bu kapsamda ilk kafile Büyükşehir Belediyesi yanından hareket etti. Kafilede 45 Genç KAYMEK öğrencisi ile iki ayrı okuldan 90 öğrenci yer aldı.

Kafilede yer alan öğrencileri aileleri tarafından uğurladı. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde uğurlayacağı kafilelerle gençliğimizin ecdadını tanımasına katkı sunmaya devam edecek.