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Büyükkılıç’tan Miraç Kandili kutlama mesajı

Miraç Kandili’nin 13 Nisan Cuma akşamını 14 Nisan Cumartesi gününe bağlayan geceye olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek 2018 Miraç Kandili’ni hep beraber idrak edeceğiz” dedi.Melikgazi...

Büyükkılıç’tan Miraç Kandili kutlama mesajı

Miraç Kandili’nin 13 Nisan Cuma akşamını 14 Nisan Cumartesi gününe bağlayan geceye olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek 2018 Miraç Kandili’ni hep beraber idrak edeceğiz” dedi.Melikgazi...

13 Nisan 2018 Cuma 11:52
Büyükkılıç’tan Miraç Kandili kutlama mesajı

Miraç Kandili’nin 13 Nisan Cuma akşamını 14 Nisan Cumartesi gününe bağlayan geceye olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek 2018 Miraç Kandili’ni hep beraber idrak edeceğiz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili nedeniyle bir açıklama yaptı. Miraç Kandili ve içinde bulunulan üç ayların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

“Milli ve manevi günler insanları birbirlerine yaklaştıran ve kaynaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli anlardır. Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Gönül dünyamızı kirleten duygulardan arınıp, sevgi ve kardeşlik hislerimizi güçlendirmek temennisiyle; bu kutlu gecenin, ülkemiz ve dünyaya barış getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim. Vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Cuma gününe denk gelen mübarek Miraç Kandili’ni en içten duygularımla tebrik ederim.”

Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını dilediğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, yüce mertebelere erişmenin var olduğunu sözlerine ekledi.
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