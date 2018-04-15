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Bilim Merkezi’nin hafta sonu beş ayrı ilden 409 öğrenci ziyaret etti

Orta Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin de ilgisini çekiyor. Hafta sonu ülkemizin farklı illerinden öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.Açıldığı...

Bilim Merkezi’nin hafta sonu beş ayrı ilden 409 öğrenci ziyaret etti

Orta Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin de ilgisini çekiyor. Hafta sonu ülkemizin farklı illerinden öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.Açıldığı...

15 Nisan 2018 Pazar 10:44
Bilim Merkezi’nin hafta sonu beş ayrı ilden 409 öğrenci ziyaret etti

Orta Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin de ilgisini çekiyor. Hafta sonu ülkemizin farklı illerinden öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Açıldığı günden bu yana Türkiye’nin tüm illerinden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Kayseri Bilim Merkezi bireysel ziyaretçilerin yanında il dışından gelen randevulu okul gruplarını da ağırlıyor. Bu hafta sonu Mersin, Niğde, Nevşehir, Van ve Yozgat’taki farklı okullardan 409 öğrenci Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Bilim Merkezi’ni gezen Ürgüp Tesan Fen Lisesi, Van Erdem Beyazıt Ortaokulu, Mersin Koleji, Niğde Akkol Okulları, Yozgat Boğazlıyan Ortaokulu ve Niğde Yeşilgöcük Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Kayseri’nin böylesi güzel bir merkeze sahip olmasının, burada yaşayanlar için büyük bir şans olduğunu belirttiler.
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