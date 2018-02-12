Başkan Palancıoğlu kariyer günlerine katıldı

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kariyer Günleri” kapsamında Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesinde öğrenciler ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Özgeçmişiyle ilgili bilgiler veren ve öğrencilik hayatından bahseden Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Ben esnaf bir ailenin çocuğuyum. Ömrümün her evresinde çalıştım. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Zaman hızla geçiyor. Bu zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sizler bizim dönemimizden daha şanslısınız. Yararlı kullanırsanız elinizdeki cep telefonu dünyayı ayağınıza getiriyor. İnsanlar zor zamanlarında öğrendiklerini unutmazlar. Kolay öğrenilen çabuk unutulur. Hayatınızı dolu dolu ve farklı yaşayın. Bu okullardan mezun olurken her biriniz farklı donanımlarla çıkın. Yabancı dilinizi muhakkak geliştirin. Kendinizi sevdiğiniz alanlarda geliştirin. İçinizden biri dahi kendini çok iyi yetiştirirse bu ülkeye çok büyük menfaati olur. Hedefiniz hep en üstlerde olmasın. Kapasitenize göre hedefler belirleyin.” dedi.

“Bir şeyi yapmak önemli değil bir şeyin en iyisini yapmaya çalışın. Kendinizi geliştirirseniz hem kendinize hem ailenize hem de ülkemize faydalı olursunuz.” diyen Başkan Palancıoğlu, “Elinizdeki teknolojiyi iyi yönde faydalı kullanarak kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Kendinize hedef ve stratejiler koyun. Sizler bayrağı daha ileri götürünce ülkemiz kalkınır. İnsan hayatında iki önemli karar var. Biri eş seçimi biri iş seçimi. Birini yanlış seçince ömür boyu mutsuz yaşıyorsunuz. O yüzden bu iki seçimi çok dikkatli yapın. Kendinizi keşfedin. Neyi sevdiğiniz araştırın. Seveceğiniz bir meslek seçin ve üstüne düşün. İletişim, donanım, özgüven çok önemli konular. Lütfen bu özelliklerinizi çok iyi geliştirin.” şeklinde konuştu.

Başkan Palancıoğlu, deneyim paylaşımları sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.