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Başkan Övüç: “Çanakkale Zaferi tarihin akışını değiştirdi”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.Başkan Övüç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Tarihe...

Başkan Övüç: “Çanakkale Zaferi tarihin akışını değiştirdi”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.Başkan Övüç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Tarihe...

16 Mart 2018 Cuma 16:53
Başkan Övüç: “Çanakkale Zaferi tarihin akışını değiştirdi”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Başkan Övüç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız.

Çanakkale Zaferi Dünya Savaşlarında ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, hür yaşamak hakkına canı ve kanı ile ulaşan bir milletin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi gibi büyük bir mirasa sahip olan, bir millet, onunla ne kadar iftihar etse yeridir. Böyle bir iman ve ahlak destanı çıkarabilen bir toplum, en zor şartlarda bile daima toparlanıp dirilme kabiliyetine sahip demektir. Çanakkale destanı birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü temellere sahip olduğunun en büyük göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümünde, bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”
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