Başkan Hiçyılmaz’dan Perakende Sektörü Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’deki perakende sektörünün iyi konumda olduğunu ancak atılacak yeni adımlar ve yeni projelerle sektörün en az 2 kat daha büyüme potansiyeli olduğunu söyledi.

Kayseri’nin ticaretin merkezi konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, “Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve ekonomik yapısı ile marka bir şehir olan Kayseri’nin, ekonomik faaliyetlerde daha canlı olmasını sağlamak gerekmektedir. Kayseri’nin yurtdışında tanıtımının artması, bölge turizminden üzerine düşen payı alabilmesine katkı sağlanması amacıyla, Kayseri Ticaret Odası olarak, ‘Kayseri Alışveriş Festivali’ düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Bu proje, perakende sektörüne yeni bir heyecan getirecek ve can katacaktır” dedi.

Başkan Hiçyılmaz, düzenleyecekleri festivalin 2 hafta sürmesini planladıklarını, yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcıların Kayseri’deki mağazalar ve oluşturulacak fuar alanlarından ürün tedarik etmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Hiçyılmaz, “Kayseri Alışveriş Festivali süresince, katılım sağlayan pek çok marka, avantajlı kampanya ve indirimleriyle ziyaretçilere alışveriş keyfi sunacak ve böylelikle perakende sektörünün canlanmasına katkı sağlanacaktır. Kayseri Alışveriş Festivali kentimizin ekonomisine katkı sağlarken, gerçekleştirilecek eğlence, konser ve sergilerle de şehrin kültürel faaliyetlerinin artmasına neden olacaktır” diye konuştu.

Festivale katılımın artırılabilmesi için ulusal ve uluslararası medyada tanıtım faaliyetleri yapılacağını kaydeden Hiçyılmaz, “Kayseri Alışveriş Festivali projemiz gerçekleştiğinde, başta Kayserililer olmak üzere tüm katılımcılara doyulmaz alışveriş keyfi, eğlence ve sürprizlerle dolu bir atmosfer sunacaktır” ifadelerini kullandı.