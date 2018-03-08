Başkan Hiçyılmaz: “Ekonomik gelişmenin hızlanması kadınların iş dünyasında olmasına bağlı”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.Hiçyılmaz, “Ekonomik gelişimimizin hızlanması, kadınlarımızın iş dünyası içinde daha fazla yer almasıyla mümkün olabilecektir” dedi.

Başkan Hiçyılmaz, 8 Mart’ın kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve hayatın her alanında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerinin güçlü bir şekilde dile getirildiği gün olarak kabul edildiğini belirtti.

Toplumun temel taşı olan ailenin mimarının kadınlar olduğunu ve bu özelliklerinin son yıllarda ekonomik faaliyetlere de yansımaya başladığını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımız, ekonomik faaliyetler başta olmak üzere hayatın her alanında etkin bir şekilde yer almaktadır. Kadınlarımız günümüzde; yalnızca çalışan olarak kalmamakta, şirket sahibi olmakta, ihracata yönelik üretime yönelmektedirler. Kadın ve erkeğin el ele vererek güç birliği yaptığı bir ekonomik yapı, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Toplum olarak, kadınlarımıza ne kadar çok fırsat sunabilirsek, o oranda güçlenir ve ekonomik anlamda bileği bükülemeyen bir ülke haline geliriz. Kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde isetoplumsal yaşamda geleceğe daha güvenle bakabiliriz. İş dünyasında, kamuda, siyasette yer alan herkesin toplumsal cinsiyet eşitliğine önem vermesi ve katkı sağlaması ile başarıya ve güzel günlere ulaşabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum."