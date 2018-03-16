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Başkan Çolakbayrakdar, tıp bayramını fidanlarla taçlandırdı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve öğrencilerle birlikte ağaç dikti.Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı...

Başkan Çolakbayrakdar, tıp bayramını fidanlarla taçlandırdı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve öğrencilerle birlikte ağaç dikti.Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı...

16 Mart 2018 Cuma 16:42
Başkan Çolakbayrakdar, tıp bayramını fidanlarla taçlandırdı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları, sağlık meslek lisesi öğrencileri ve bölge sakinleri katıldı. Öğrencilerle sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında bu yıl, ilk organizasyonu düzenlediklerini belirterek, “Ağaç dikme etkinliğimizi, sezonun açılmasıyla yine devam ettiriyoruz. Amacımız, Kocasinan’ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir. Bu çerçevede geçen yıl, 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl ise 100 binin üzerinde ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra ilçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırarak, Kocasinan’ı yemyeşil yapacağız. Ayrıca düzenlediğimiz ağaç dikme etkinliklerine mutlaka çocuklarımızı dahil ediyoruz. Çünkü,emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı gününü kutluyorum. Bütün gayretimiz, şehre daha iyi hizmet etmek içindir” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları da daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, sağlık çalışanları ve öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.
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