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Başkan Çolakbayrakdar öğrencilere ’Kocasinan Çocuk Dergisi’ni hediye etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Zeki Yücesan İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe...

Başkan Çolakbayrakdar öğrencilere ’Kocasinan Çocuk Dergisi’ni hediye etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Zeki Yücesan İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe...

03 Nisan 2018 Salı 13:44
Başkan Çolakbayrakdar öğrencilere ’Kocasinan Çocuk Dergisi’ni hediye etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Zeki Yücesan İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ile birlikte Osman Zeki Yücesan İlkokulunu ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, okulun girişinde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Sınıfları tek tek ziyaret edip, öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara Kocasinan Çocuk Dergisi’nin yeni sayısını hediye etti. Öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran Başkan Çolakbayrakdar, sınıfları ziyaretinden sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Geri dönüşüme büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı önem veriyoruz. Bu çerçevede projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri olan ve Anadolu’da tek olma özelliği taşıyan geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV’de, kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif ederek, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Ayrıca çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenliyoruz. Geri dönüşümde en önemli destekçimiz çocuklarımız ve öğretmenlerimiz oldu. Çünkü; çocuklar evlerine gittiği zaman ambalaj atıkların ayrıca toplanması gerektiğini söylüyor. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi ile daha donanımlı bireylerin yetiştirilmesi noktasında çeşitli kurslar verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitimlerimizden biri olan Robotik Kodlama Kursuyla teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız” diye konuştu. Öğretmenlerin taleplerini de dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, okul bahçesinin yeniden düzenlenmesi noktasında yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Öğretmenler ise Kocasinan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında çok büyük hizmetler verdiğini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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