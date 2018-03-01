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Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ile birlikte hafta sonu AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Hüseyin Cahit Özden’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e...

Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ile birlikte hafta sonu AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Hüseyin Cahit Özden’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e...

01 Mart 2018 Perşembe 16:05
Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ile birlikte hafta sonu AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Hüseyin Cahit Özden’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e yapılan ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı.

Hafta sonu yapılan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Siz ve ekibinizle birlikte ülkemiz için yapacağınız faaliyetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bu memleket için uyum kültürünü bahşetmiş. Bu uyum sayesinde diğer şehirlerden çok daha hızlı büyüyor ve gelişiyoruz. Bu birlik ve beraberliğin getirdiği bereket şehrimize yansıyor” dedi.

AK Parti İl Balkanı Hüseyin Cahit Özden de Başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, “Genç bir kadro kurduk. Sizlerle birlikte 2019 seçimlerinde çok çalışacak, çok koşacak kadro olsun istedik. Daha önce görev almış arkadaşlarımız da bizlerle beraber. Başbakanımızın dediği gibi bayrak yarışında, bayrağı alan da, bayrağı veren de beraber koşacak” diye konuştu.
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