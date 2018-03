Başkan Cabbar hasta ziyaretlerine devam ediyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar evde tedavisi süren hastaları ziyaret etti.

Hastaları ziyaret ederek moral motivasyon veren Başkan Cabbar "Hastalık da sağlık da bizim içindir, insanın, her günü bir değildir. İnşallah bunu bir imtihan olarak görün ki ahirette sizlere mükafat olarak geri dönün açıklamalarında bulundu.” Hasta yakınlarıyla da muhabbet ederek durumları hakkında bilgiler başkan Cabbar; "Allah sizlerin de onların da yardımcısı olsun. Sizler bu hastalarımıza baktığınız gibi Yüce Mevla’da sizin sıkıntılarınızı gidersin. Hastalarımızın tedavisi için gerekli olan şeyleri istediğiniz her an bana bildirin ki bizler de sorumluluğumuzu yerine getirmiş olalım. Hastalarımıza tekrar acil şifalar, sizlere de sabır ve kolaylıklar diliyorum” dedi.