Başkan Büyükkılıç ve ekibi Hunat çarşı esnafı ile birlikte

50. yıl Dedeman İmam Hatip Orta Okulunda aşure ikramında bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısında esnaf ziyaret ederek belediye çalışmaları değerlendirdi ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Hunat Mahallesi ile ilgili olarak bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeye devam ettiklerini, balıkçılar çarşısı ile işe başladıkları mesajı veren Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’ın esnaf gezisine Melikgazi Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda esnaf iştirak etti.

Hunat çarşısı artık bir merkez oldu

Hunat Mahallesi’nin şehir merkezinde yer aldığını ve Hunat Çarşısı ile yeni bir vizyon kazandığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi hızlı bir kentleşme olmaktadır. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin açılmasıdır. Belediye olarak Hunat Mahallesi’nde büyük ölçekli ana cadde ve yolları açtık şimdi sıra modern yapıların yükselmesindedir. Bunun için öncelikle bulvarlara bakan binalarda dış yalıtım ve diş cephe yenilemesi yaptık. 2018 yılı değişim, gelişim ve yenilenme yılı olacaktır. Bu çalışma ile Hunat Mahallesi halkının ekonomik seviyesi artacak, sosyal yaşamı renklenecek, çeşitlenecektir.” dedi.

Hunat Mahalle Muhtarı İbrahim Erşen ise Hunat Mahallesi’nin, Kayseri şehir merkezinde yer almasından dolayı önemli olduğunu ve diğer kamu kurumları ortak projeler gerçekleştirerek Hunat Mahallesi’nin hak ettiği şehirleşmeyi gerçekleştireceğini söyledi.