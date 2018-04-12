Başkan Büyükkılıç: "Üniversiteler Şehrin Lokomotifidir"

Kadirhas Kültür Merkezinde bugün açılan “Kayseri Üniversiteleri Tercih ve Tanıtım Günleri” için açılan sergi alanını gezen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ile Nuhnaci Yazgan Üniversitesi öğrencilerinin Kayseri’ye ayrı bir vizyon ve misyon kazandırdığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kayseri Üniversiteler tanıtım etkinliğinde bir tanıtım standı ile iştirak ettiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin yüzyıllardır eğitim ve öğretim merkezi olduğunu medreselerin dahi bugün dimdik ayakta olduğunu ve topluma kültür ve sanat hizmeti verdiğini bildirdi.

Geçmişte yedi medresesi olan (üniversite) ve âlimler yetiştirilen, Tarihte Makara-i ulema Bilginler şehri diye bilinen Kayseri’nin 3 üniversitesi ile yine bu unvanı koruduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç “Kayseri ilinin makara-i ulama şehri olarak bunu da hak etmektedir. Yerel yönetimlerle üniversitelerin birlikte hareket etmesinin şehirlerin kalkınmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversiteler, şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif görevi üstlenecek kurumların başında gelmektedir. Üniversite ve şehrin diğer aktörleri ile işbirliğinin Kayserimize daha da değer katacaktır. Yerel yönetici olarak üniversitelerimizle birlikte şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına projeler üretmek, işbirliği ve fikir alış verişinde bulunmak bize de önemli katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

“Kayseri Üniversiteleri Tercih ve Tanıtım Günleri” dolayısı ile 36 üniversitenin iştirak ettiğini etkinlikte Başkan Memduh Büyükkılıç, tanıtım stantları tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet etti.