Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Mahalle Halkı ve Şehit Ayşegül Pürnek’ in Mevlidinde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Mahallesi’nde Feride ana Camii’nde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ile esnafı ile sohbet etti.

Cuma namazı sonrası Feride Ana Camisinde; 2016 yılında Ankara’daki patlamada şehit olan Kayseri’nin ilk kadın şehidi Ayşegül Pürnek için okutulan mevlid’e iştirak eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Şehit Ayşegül Pürnek’ n ailesine taziyelerini iletti.

Melikgazi Mahallesi esnaf ve gezisine Melikgazi Kaymakam Erkaya Yırık, Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Belediye Daire Müdürleri iştirak ettiler.

Şehit Ayşegül Pürnek‘in ailesine taziye dileklerinden sonra mahalle de belediye yatırımlarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Melikgazi Mahallesi planlı yerleşimi olan ve alt yapı sorunları olmayan bir semtimizdir. Bu mahallemizde belediye yatırımları konusunda bir eksiklik bulunmamaktadır. Yolları, parkları ve planlı yapılanması ile örnek nezih semtlerimiz arasında yer almaktadır. Alış veriş merkezleri ve mağazaları yanında eğitim kurumları ile hareketli bir semt olan semtimiz de açık alan basketbol sahaları, açık alan fitnes spor alanları mevcuttur. Bizlere her zaman destek olan, hizmetlerimizi takdir eden Melikgazi Mahalle halkına teşekkür ediyorum.”

Başkan Memduh Büyükkılıç, Şehit Ayşegül Pürnek ailesine taziye temennisinden sonra mahallenin hanımları ve çocuklarla da sohbet ederek 2018 yılı içerisinde yapılması istedikleri hizmetlerin neler olduğu konusunda istişarelerde bulundu.