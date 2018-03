Başkan Büyükkılıç liselilerle buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencilerinin Kariyer Günleri programının konuğu oldu.

2005 yılında eğitim hizmetine başlayan Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği bu tür etkinliklerde gençlerle bir araya gelme imkanı bulduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri etkinliliğinde öğrencilere; tıp doktoru olduğunu ama şu anda da Açık öğretim fakültesi kamu yönetimi bölümünde okuduğu, yani şu anda hem belediye başkanı, hem tıp doktoru, hem de öğrenci olarak aralarında olduğunu kaydetti.

Necdet Taş Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Oğuz ile Kariyer Günleri seminerinden önce okul binası ve tesislerini gezen Başkan Büyükkılıç “Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencilerin düzenlemiş olduğu Kariyer Günlerinin bu ay ki konuğu olmaktan son derece mutlu oldum. Melikgazi ilçesinde okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü her bir okul adeta bilim yuvası, öğretmenler ilgili, veliler her türlü desteği sağlıyor, Milli eğitimin tüm olanakları sergiliyor ve belediye olarak da bu bütünlüğe hizmet ediyoruz. Bugün burada 155 öğrenciye hitap ediyorum. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile meslekler hakkında bilgiler ediniyor ve geleceklerini planlıyor. Liseli arkadaşları görünce bende öğrencilik yıllarına döndüm. Sizler şanslı bir nesilsiniz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Sizlere de sadece çalışmak düşüyor. Çünkü sizlerden başta aileniz ve bu millet çok şeyler bekliyor. Türkiye’yi 2023 hedefine ulaştıracak olan siz gençlerimizsiniz” dedi.