Başkan Büyükkılıç liseli öğrencilerle buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aydınlıkevler Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Kariyer Günleri" toplantısına iştirak ederek öğrencilik yılları ve mesleği hakkında öğrenciler ile sohbet etti, çalışma hayatından örnekler verdi.

Öğrencilerin sorularına kendi yaşamından örnekler veren, öğrencilerle sohbet ederek tecrübelerini paylaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, Öncelikle 7 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen Halk Oyunları İl Yarışmasında birinci olması ve yine Şubat ayında yapılan 50 metre sırt üstü yüzme yarışmasında İl birincisi olmasından dolayı da öğrenci Numan Dumlu’yu kutladığını kaydetti.

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Bakır ile Kariyer Günleri seminerinden önce okul binası ve spor tesislerini gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Aydınlıkevler Anadolu Lisesi öğrencilerin düzenlemiş olduğu Kariyer Günleri’nin bu ay ki konuğu olmaktan son derece mutlu oldum. Melikgazi ilçesinde okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü her bir okul adeta bilim yuvası, öğretmenler ilgili, veliler her türlü desteği sağlıyor, Milli eğitim tüm olanakları sergiliyor ve belediye olarak da bu bütünlüğe hizmet ediyoruz. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile ufuklarını açıyor, meslekler hakkında bilgiler ediniyor ve geleceklerini planlıyor. Liseli arkadaşları görünce bende öğrencilik yıllarına döndüm. Ancak bizim zamanımızda bu tür imkânlar yoktu. Biz zor şartlarda okuyarak bu günlere geldik. Ama sizler şanslı bir nesilsiniz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkânı sağlıyoruz. Sizlere de sadece çalışmak düşüyor. Çünkü sizlerden, başta aileniz ve bu millet çok şeyler bekliyor. Türkiye’yi 2023 hedefine ulaştıracak olan siz gençlerimizsiniz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir araya getiren bu güzel organizasyondan dolayı Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’nin çok değerli yöneticilerine ve sevgili öğrencilere teşekkür ederek, başarılar diledi.