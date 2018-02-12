Başkan Adayı Ömer Gülsoy gündemi değerlendirdi

Ticaret Odası Başkan Adayı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, gündemi değerlendirdi. Gülsoy, ’’Şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum, milletimizin haklı davası son terörist temizleninceye kadar devam edecek’’ dedi.

Gülsoy; ’’Öncelikle Afrin Harekâtındaki 11 şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yüreğimiz yandı. Yine ocaklara ateş düştü. Allah ailelerine sabır versin. Bütün Türk Milletinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum’ ifadesinde bulundu.

’’Bu operasyonun olması şarttı. Elzemdi. Burada tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyon kararlılıkla devam edeceğini umuyor ve oraların temizleneceğini, bütün tehditlerinde ortadan kalkacağını umuyorum ve bekliyoruz. Hamd olsun ordumuz dualı bir ordu’’ diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

’’Bu operasyonu halkımızla birlikte destekliyoruz. Dua ediyoruz.’’Rabbim şehaditi banada nasip et diye dua eden bir asker ve bu askerlerin bulunduğu bir ordu muhakkak başarılı olacaktır. Şehitlerimiz var içimiz yanıyor ama bir taraf tanda işimize devam ediyoruz. Güçlü bir ülkeyiz. Güçlü bir ülkenin ekonomisinin de güçlü olması gerekir. Bir taraftan ordumuz operasyonlara devam ederken bir taraftan da işimize gücümüze bakıyoruz. Morallerimizi bozmadan işimizle ilgileniyoruz.

Biz azimle ve sabırla çalışarak ülke ekonomimize katkı sağlamalıyız. Şehitlerimize olan minnet borcumuzu da çalışarak yerine getirmeliyiz.’’

Gülsoy, hafta sonu Kayseri Sanayi Odasının düzenlediği Macaristan seyahatini de değerlendirdi. Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Ticaret Odası Başkan Adayı Gülsoy, dışarıda Türkiye’nin itibarı çok büyük. Bunu ikili görüşmelerde daha iyi anlıyorsunuz. Bizler karşılıklı olarak yatırım nasıl yapabiliriz bunları görüştük. Kayseri iş adamlarımızın orada yaptığı yatırımları gezdik. Gurur duyduk. Güzel bir görüşme idi. Ülkemizin itibarının çok yüksek olması bizi ayrıyeten gururlandırdı. Bu tür çalışmalarımız ve ticaretimiz devam edecek’’ dedi.