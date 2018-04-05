Eğitim çalışanlarının görüş ve önerilerinin paylaşıldığı eğitim liderleri buluşması Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de gerçekleşti. İstişare toplantısında konuşan Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Ücretler vergi yükünün altında buharlaşıyor" dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitim sektörünün çok dinamik bir çalışma alanı olduğunu, tüm eğitim çalışanlarının Milli Eğitim Bakanlığından önemli beklentiler içerisinde olduğunu belirtti. Kalkan, devlet tüm personeli arasında eşit uygulamalar yapmalı, farklı bakanlıkların kendi personeline farklı imkânlar sunması karşısında eğitim çalışanlarının MEB’den bazı beklentileri olduğunu anlattı.

VERİLEN ZAMLAR VERGİLERLE ELİMİZE ULAŞMADAN ERİYOR:

Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Eğitim çalışanlarının hatta tüm kamu çalışanlarının vergi dilimi problemi ciddi bir mesele haline gelmiştir. Hükümet 2018 için ücretlere yüzde 4 zam yaptı. İkinci yarıyıl için verilen artış oranı ile maaşların artması beklenmekteydi. Fakat vergi dilimi yüzde 15’ten yüzde 20’lik dilimlere çıkınca eğitim çalışanlarının ikinci yarıyıl için beklenen artışın ücretlere yansımadığını görüyoruz. Özellikle 4. Aydan itibaren ücretlerden yüzde 5’lik kesintiye gidiliyor. Zaten hükümet yüzde 4 zam yapmıştı bu durumda maaşlarda bırakın artışı geriye gitme söz konusudur.

Aydın Kalkan, eğitim çalışanları yüzde 7’lik büyümeden pay istemektedir. Çok zor şartlarda ve tüm tehditlere karşı korumasız olarak çalışan eğitim çalışanları mali olarak da her geçen gün desteksiz kalmakta, ücret kaybına uğramaktadır. Maliye Bakanlığı vergi toplamada farklı yöntemler denemelidir. Özel sektörden vergi tahsilâtında sıkıntılar yaşandığını basından takip ediyoruz. Fakat sabit ücretliden daha ücreti vermeden çok fahiş vergi kesintileri yapılmaktadır.

Bir öğretmenin verdiği vergi, bir kuyumcunun verdiği verginin üstüne çıkabilmektedir. Bu durum vicdanlarda kırılmalara, sebep olmaktadır. Önerimiz vergi matrahının yükseltilmesi, yüzde 15’lik vergi diliminin sabitlenmesi ya da ek ders ücretlerinin vergi matrahına dahil edilmemesidir.

OKUL MÜDÜRLERİ MUHAKKİKLİK UYGULAMASINA DÜZENLEME İSTİYOR

Okul müdürleri Eğitim çalışanlarının disiplin işlerinde muhakkik olarak görevlendirilmektedir. Normal şartlarda bu görevi marif müfettişlerinin yapması gerekmektedir fakat son yıllarda okul müdürleri daha fazla dosyada muhakkik olarak görevlendirilmektedir. Müfettişler incele, soruşturma görevleri için yolluk ek ödeme gibi ücretleri alırken okul müdürleri hem müfettişlik görevi yapmaktalar hem de bu riskli ve sorumluluk gerektiren görevlerinden dolayı herhangi bir ödeme alamamaktadır.

Okul müdürlerinin talebi muhakkik olarak görevlendirmelerde yaptıkları işin karşılığı olarak ödeme yapılmasıdır.