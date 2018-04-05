Aşık Seyrani Mahallesinde Park Zemin Çalışmalarına Başlandı

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan parklarda çevre düzenleme çalışmaları yürütürken bir yandan da acil park ihtiyacı olan mahallelerdeki yeni park yapım çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Âşık Seyrani Mahallesinde 727 m2’lik alanda yeni yapılacak park için zemin çalışmalarını devam ettiren ekipler, park içerisine oyun grupları, fitness aletleri, kamelyalar, oturma grupları yerleştirdikten sonra aydınlanma ve yeşillendirmesini de yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirecekler.