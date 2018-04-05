Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114844
ALTIN
172.100
DOLAR
4.0438
STERLİN
5.6590
EURO
4.9437

Aşık Seyrani Mahallesinde Park Zemin Çalışmalarına Başlandı

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan parklarda çevre düzenleme çalışmaları yürütürken bir yandan da acil park ihtiyacı olan mahallelerdeki yeni park yapım çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.Çalışmalar...

Aşık Seyrani Mahallesinde Park Zemin Çalışmalarına Başlandı

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan parklarda çevre düzenleme çalışmaları yürütürken bir yandan da acil park ihtiyacı olan mahallelerdeki yeni park yapım çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.Çalışmalar...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:44
Aşık Seyrani Mahallesinde Park Zemin Çalışmalarına Başlandı

Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan parklarda çevre düzenleme çalışmaları yürütürken bir yandan da acil park ihtiyacı olan mahallelerdeki yeni park yapım çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Âşık Seyrani Mahallesinde 727 m2’lik alanda yeni yapılacak park için zemin çalışmalarını devam ettiren ekipler, park içerisine oyun grupları, fitness aletleri, kamelyalar, oturma grupları yerleştirdikten sonra aydınlanma ve yeşillendirmesini de yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirecekler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın Kalkan, "Ücretler vergi yükünün altında buharlaşıyor"
Aydın Kalkan, "Ücretler vergi yükünün altında buharlaşıyor"
Solo Türk, ERÜ’de Prova Uçuşu Yaptı
Solo Türk, ERÜ’de Prova Uçuşu Yaptı
Karacaoğlu Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı
Karacaoğlu Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim