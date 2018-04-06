AK Partili kadınlar Başkan Cabbar’ı ziyaret etti

5. AK Parti Olağan Kadın Kolları Kongresi sonrasında İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Elif İslamoğlu ve yeni yönetim Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek yapılacak faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu.

Yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Cabbar, “Kadın Kollarımız bu davanın gizli kahramanlarıdır. Bizlerin ulaşamadığı, toplumumuzun kılcal damarlarına ulaşmayı başarabilmiş siz kadın kollarımızla birlikte senkronize hareket ederek inşallah önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Develimizin başarı grafiğini daha da yukarı çıkaracağız” dedi. Kadın kolları ilgi, alaka ve vermiş olduğu fikirlerden dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletirken, Başkan Cabbar’da ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek maddi manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.