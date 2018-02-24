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AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız:

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dünyaya örnek olabilecek bir yapı içerisindeyiz” dedi.AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri’de düzenlenen ‘5. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor’...

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız:

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dünyaya örnek olabilecek bir yapı içerisindeyiz” dedi.AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri’de düzenlenen ‘5. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor’...

24 Şubat 2018 Cumartesi 15:14
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız:

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dünyaya örnek olabilecek bir yapı içerisindeyiz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri’de düzenlenen ‘5. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor’ Fuarına katıldı. Bir otelde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Yıldız, “Türkiye ekonomisiyle, idaresiyle ve sosyal hayatıyla bir değişimin ve dönüşümün içerisindedir. Son 15 yıldan bu yana bu ülkenin iradesine konan özellikle Cumhurbaşkanımızın koyduğu güçlü irade bütün sektörlerde kendini hissettirdi” dedi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dünyaya örnek olabilecek bir yapı içerisinde olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Büyüyen Türkiye’nin küçülen ve daralan enerji sektörü olmaz. Büyüyen enerji sektörünün de hele hele yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı bir kenara itilmiş yapısı kesinlikle olamaz. Gerek bundan önceki bakanlarımız gerek şuan ki bakanımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetin milli enerjimizle beraber özellikle yerli kaynaklarımızın kullanıldığı bir yapı artık kurumsal hale gelmiş bulunuyor. En son geldiğimiz noktada dünya ve Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının daha üzerindeki bir yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beraber dünyaya örnek olabilecek bir yapı içerisindeyiz. Türkiye, dünyanın kullanılan enerjisinin ve gayrisafi yurtdışı hasılasının yaklaşık yüzde 1 buçuğunu oluşturuyor ama oransal olarak baktığımızda bütün dünya ülkelerinin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalamasının daha üzerindeki bir HES’e, jeotermal enerjiye, güneşe ve rüzgara sahiptir. Bunu yaparken yatırımcı için daima düşük olan tüketici içinse daima pahalı olan bir tarifeyi yöneltti. Bu son derece önemlidir.”
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