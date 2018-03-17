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AGÜ Spor Evinde Kazandı

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde sahasında oynadığı maçta Samsun Canik Belediyesi’ni 74-63 mağlup etti.Kayseri ekibi sahaya, Maja Miljkovic - Melis Gülcan - Dila Aşkın...

AGÜ Spor Evinde Kazandı

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde sahasında oynadığı maçta Samsun Canik Belediyesi’ni 74-63 mağlup etti.Kayseri ekibi sahaya, Maja Miljkovic - Melis Gülcan - Dila Aşkın...

17 Mart 2018 Cumartesi 18:00
AGÜ Spor Evinde Kazandı

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde sahasında oynadığı maçta Samsun Canik Belediyesi’ni 74-63 mağlup etti.

Kayseri ekibi sahaya, Maja Miljkovic - Melis Gülcan - Dila Aşkın - Gabriela Marginean - Gizem Sezer beşiyle çıktı.

Mücadelede ilk çeyrekle birlikte skor üstünlüğünü eline alan kırmızı-beyazlı ekip, 1. çeyreği 21-10, devreyi 40-29, 3. çeyreği 56-43, maçı ise 74-63’lük skorla galip tamamladı.

AGÜ Spor’da, Gizem Sezer ve Maja Mijkovic 15’er, Gabriela Marginean 14, İlknur Yıldızhan 8, Melis Gülcan ve Dila Aşkın 7’şer, Ezgi Manlacı 6 ve Cansu Aslan ise 2 sayıyla oynadı.
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