Abidin Özkaya yeniden KAYSO Meclis Başkanı

Kayseri Sanayi Odası meclis başkanlık divanını seçti. Tek liste ile gidilen seçim sonucunda KAYSO Meclis Başkanlığına Abidin Özkaya tekrar seçildi.

Seçimlerden sonra açıklama yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Sanayi Odası’na yakışır bir şekilde, demokratik bir ortamda seçimleri tamamladıklarını belirterek, kendisini meclis başkanlığına seçen meclis üyelerine teşekkür etti.

Önümüzdeki sürecin hem Kayseri sanayisi hem de Türkiye sanayisi açısından ciddi bir süreç olduğunu açıklayan Özkaya, “Türkiye sanayisinin değişime ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sanayiciler olarak önümüzde bir takım hedeflerimiz var. Biz bu hedefleri ancak finans yapımızı değiştirmekle, kafa yapımızı değiştirmekle, en önemlisi de ürettiğimiz ürünlere yeni katma değerler ekleyerek yakalayabiliriz. Buradaki tüm sanayicilerimizin bu bilinç içerisinde olduğunu biliyorum. Karşılıklı istişare halinde şehrimizin ve ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sağlama gayreti içerisinde olacağız” dedi

Kayseri Sanayi Odasının kapılarının tüm sanayicilere her zaman açık olduğunu ifade eden Özkaya, “Meclisimizde olsun olmasın tüm sanayicilerimizin önerilerine açığız. Birlikte olursak, el ele verirsek problemleri çok daha hızlı çözeriz. Ben bu vesile ile bizlere verdiğiniz bu yükümlülükten dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemin Kayseri ve ülke sanayisine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Gizli oy ve açık tasnif usulü yapılan oylama sonucunda KAYSO Meclis Başkanlık Divanı şöyle oluştu: Meclis Başkanı: Abidin Özkaya, Meclis Başkan Yardımcısı : Mehmet İlgü, Meclis Başkan Yardımcısı: İlhan Baloğlu, Katip Üye: Sedat Böyük.