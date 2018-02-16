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Taşköprü Sarımsak Festivali’nin tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin 32’incisi bu yıl 16-19 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 32’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak...

Taşköprü Sarımsak Festivali’nin tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin 32’incisi bu yıl 16-19 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 32’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak...

16 Şubat 2018 Cuma 18:07
Taşköprü Sarımsak Festivali’nin tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin 32’incisi bu yıl 16-19 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 32’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’nin tarihi belli oldu. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ülke genelinde sayılı festivaller arasında yer alan Taşköprü Sarımsak Festivali’nin bu yıl her yıl olduğu gibi görkemli bir şekilde tarım fuarı, sünnet şöleni, çeşitli yarışmalar, paneller ve konserlerle devam edeceğini kaydetti. Arslan, festival bünyesinde gerçekleşen Pompeiopolis Gıda Tarım Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 2 gün önceden başlayacağı belirtti.
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