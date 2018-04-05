Taşköprü Belediyesi, 70 bin adet lale dikti

Taşköprü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin çeşitli yerlerine dikilen 70 bin adet lale baharın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte açtı.

Kış sezonunda dikimi yapılan ve ilk baharın gelişiyle çiçek açan laleler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve beğeni gördü. Tarihi Taş-Köprü etrafı başta olmak üzere parklara ve ilçe girişindeki yeşil alanlara dikilen laleler fotoğrafçılarında ilgi odağı oldu. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü ilçemizin yeşillik alanlarına ve ilçe girişine dikilen lalelerin açmasıyla birlikte, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek lalenin Türk kültürü ve sanatında da ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekti.