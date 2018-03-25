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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kastamonu-Bozkurt karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Yaralıgöz mevkiinde Halil Kanat idaresindeki 61 FC 836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon...

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kastamonu-Bozkurt karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Yaralıgöz mevkiinde Halil Kanat idaresindeki 61 FC 836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon...

25 Mart 2018 Pazar 16:30
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kastamonu-Bozkurt karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Yaralıgöz mevkiinde Halil Kanat idaresindeki 61 FC 836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüye Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleriyle itfaiye ekiplerinin müşterek çalışması sonucu otomobilde sıkışan Halil Kanat, kurtarılarak ambulansa bindirildi. Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Kanat, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri alarak aracı, çekici marifetiyle yediemin otoparkına çektirdi.
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