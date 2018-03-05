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Murat Demir’den CHP’li vekile sert yanıt

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın şehit cenazesindeki görüntü paylaşımlarına sert yanıt verdi.Geçtiğimiz hafta TSK’ın Afrin operasyonunda şehit düşen Kastamonu’nun İnebolu ilçesine...

Murat Demir’den CHP’li vekile sert yanıt

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın şehit cenazesindeki görüntü paylaşımlarına sert yanıt verdi.Geçtiğimiz hafta TSK’ın Afrin operasyonunda şehit düşen Kastamonu’nun İnebolu ilçesine...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:08
Murat Demir’den CHP’li vekile sert yanıt

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın şehit cenazesindeki görüntü paylaşımlarına sert yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta TSK’ın Afrin operasyonunda şehit düşen Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Dimek Köyüne kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in defin töreninde çekilen bir görüntüyü sosyal medyada gündem haline getiren ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir’i ‘şehit cenazesinde gülüyor’ şeklinde ithamlarda bulunarak suçlayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın iddialarına yanıt verdi.

Gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, yaşanan tebessümün nedenini açıklayarak, “Hiç bir şehit cenazesine gitmeyen, hiç bir şehit ailesi ziyaret etmeyen, PKK ve PYD terör örgütü cenazelerine koşan, teröristlere destek olan, teröristlerle kol kola gezen, Afrin’e girilmesin diyen CHP’li Milletvekili ve onunla birlikte paylaşım yapan ahlaksızları kınıyorum” dedi.

“Abdestimizden hiç şüphemiz olmadı” diyen Demir, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz perşembe günü içimiz yandı. Afrin’de sekiz aslanımız kahramanca şehit oldular, Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Cuma günü şehit kardeşimiz Arif Demirel’i hakka uğurlamak için, Evrenye köyümüzde tören düzenlendi. Tören öncesi Cuma namazı için bahçeye serilen kilimler üzerinde saf tuttuk. Namazı beklerken MHP İl Başkanımız Sn İbrahim Maşalacı beyefendi ile aramızda anlık bir söyleşi oldu, bu duruma insani bir refleksle tebessümle cevap verdim. Hiç farkında olmadığımız anda bu kare fotoğraflanmış ve art niyetli fitneci CHP Milletvekili Barış Yarkadas’a servis edilmiş, bunu fırsat bilen CHP kendilerine siyasi malzeme yaparak sosyal ortamda bizleri karalama yöntemine gitmişler. Bu durumu fırsat zannedip paylaşım yapan ahlaksızları emin olun hiç dikkate almıyorum. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yoktur. Bazı paylaşımlarda özür dilememizi bekleyenler olduğunu gördüm. Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum. Eğer gerçek vatanseverler incinmiş ise, bu kareden rahatsız olan ve bir beklenti içine girmiş olan varsa onlardan, Şehit kardeşimizin ailesinden özür dilemekten asla gocunmam ve özür dilerim. Bu durumu siyasi rant olarak paylaşan ve hiç bir şehit cenazesine gitmeyen, hiç bir şehit ailesi ziyaret etmeyen, PKK ve PYD terör örgütü cenazelerine koşan, teröristlere destek olan, teröristlerle kol kola gezen, Afrin’e girilmesin diyen CHP li Milletvekili ve onunla birlikte paylaşım yapan ahlaksızları kınıyorum. Edepsizlere Edep yahu diyorum.”
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