KSMMMO Başkanı Özdemir, öğrencilere muhasebe mesleği hakkında bilgiler verdi

Kastamonu Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Özdemir, Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu ve Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine muhasebe mesleği hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan ve Üyeleri (KSMMMO), üniversite ve lise öğrencileri ile bir araya gelerek muhasebe mesleğini anlattı. Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından her hafta ilgili bölümler için yapılan söyleyişi programının bu haftaki konuğu ise Kastamonu Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Özdemir oldu. Okulun toplantı salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kastamonu Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Özdemir, “Muhasebenin Önemi ve Mali Müşavirlik” konularında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu. Konuşmasında, mali müşavir olabilmek için 4 yıllık lisans eğitiminin ardından 3 yıllıkta staj eğitimi almak gerektiğinden bahseden Özdemir, “Bu eğitim süreçleri ilk etapta uzunmuş gibi görünse de, mesleği icra edebilmek için şarttır. Bir mesleği başarılı şekilde icra etmenin yolu, işi sevmekten geçiyor" dedi. Özdemir konuşmasının devamında muhasebe mesleğinin değerini hiç yitirmeyeceğini kaydetti. Öğrencilere, mali müşavirlik mesleğini tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Özdemir "Her işte olduğu gibi bu işte de elbette ki zorluklar olabilir. Bu mesleği iyi şekilde icra edebilmek için çalışkan, sabırlı ve sosyal bir kişiliğe sahip olmanız gerekmektedir. Günümüzde, bazı mesleklere geçiş için mali müşavir olma şartı gerekiyor. Uluslararası arenada çok yaygın olan bağımsız denetim ve baş denetçilik mesleklerini icra edebilmek için Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olmak gerek” diye konuştu.

Söyleyişi soru-cevap şeklinde devam ederken, etkinlik sonunda Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Nadir Özdemir, söyleyişi programına konuşmacı olarak katılan Kastamonu Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Özdemir’e teşekkür plaketi takdim etti.