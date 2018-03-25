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Katar Ticaret Odası, BAKAF’ı ziyaret etti

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Saleh Bin Hamad Al Sharqi, 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’na katılım ön görüşmeleri için İstamonu Fuarcılığı ziyaret etti.Katar...

Katar Ticaret Odası, BAKAF’ı ziyaret etti

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Saleh Bin Hamad Al Sharqi, 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’na katılım ön görüşmeleri için İstamonu Fuarcılığı ziyaret etti.Katar...

25 Mart 2018 Pazar 17:57
Katar Ticaret Odası, BAKAF’ı ziyaret etti

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Saleh Bin Hamad Al Sharqi, 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’na katılım ön görüşmeleri için İstamonu Fuarcılığı ziyaret etti.

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Saleh Bin Hamad Al Sharqi, İstamonu Fuarcılığın daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’na konuk ülkelerle birlikte işadamlarının katılımı noktasında görüş alışverişinde bulunmak üzere geldik. Fuarın Batı Karadeniz Bölgesindeki turizm destinasyonları ve eğitim fırsatları yanı sıra ticari iş birlikleri ve yatırımlar noktasında da değerlendirilebilecek potansiyele sahip. BAKAF 2018’in son yıllarda artan Türkiye-Katar ilişkilerine de önemli bir değer katacaktır” dedi.

Türkiye’nin turizm seçenekleri ve ticari yatırımlar noktasında kendileri için önemli bir lokasyon olduğuna işaret eden Al Sharqi, “Katarlı iş adamları, Türkiye’de yatırım yapmak için zaten çeşitli girişimler içerisindeler. Bu kapsamda BAKAF 2018’in ortaya çıkaracağı gücün sadece turizm ve tanıtım olmayacak” diye konuştu.

Sharqi, BAKAF 2018’in bölgenin keşfine yönelik yatırımcıya doğrudan fırsatların da aktarılabileceğine vurgulayarak, “Sadece fuar gibi gözükmüyor, bir bölgenin her alanda keşfini, ciddiyetle ele alınmasını ve değerlerinin gün yüzüne çıkması noktasında komplike bir proje olarak dikkat çekici bir çalışma” şeklinde konuştu.

Bölgeyi yakından tanımak isteyen Katarlı iş adamlarının fuara katılımı noktasında Ticaret Odası olarak katılım sağlayacaklarını ifade eden Al SHarqi, “Bunun yanı sıra BAKAF 2018’e katılacak iş adamlarına da her türlü desteği vereceğiz. İstamonu Fuarcılık yetkililerinin oldukça önemli bir çalışmaya imza atmışlar. Nisan ayı başında BAKAF ekibiyle Katar’da önemli imzalarda atılacak” ifadelerini kullandı.

Al Sharqi, “Türkiye ile Katar arasında iktisadi ve siyasi olarak çok iyi bir dostluk ve iş birliğimiz var. Var olan ilişkilerin ve çalışmaların geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapmak ve iş birliği noktasında yapılabilecek projeler için hazır bulunuyoruz. Katar’daki iş adamlarının Türkiye’de, Türkiye’deki iş adamlarının da Katar’da iş yapabilmeleri noktasında karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalamak istiyoruz. Bizim için Katar’da Türk şirketleri yabancı muamelesi görmüyor ve biz onları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bu bağlamda biz de Türkiye’de iş adamlarımızın yatırımları noktasında çalışmalara zemin oluşturmak için bir anlaşma imzalamaya hazırız. Bu çalışmalar çerçevesinde BAKAF 2018’de yer almaktayız” şeklinde konuştu.
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