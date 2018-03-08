Kastamonulu kadınlar, Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sundu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu’da faaliyet gösteren kadın dernekleri, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen kadın dernekleri adına açıklamada bulunan Üniversiteli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çiğdem Tuncay, hayatın ağır yüklerini taşıyan, el emeğini göz nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınların günü olduğunu hatırlatarak, “Kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Değerleri ile barışık, geçmişi il bağını koparmamış, aynı zamanda ileri medeniyet düzeyini yakalamış, demokratik bir toplum için; kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanıyor olması dolayısı ile büyük önem taşımaktadır” dedi.

Toplumun her kesiminde, aile ve iş hayatları arasında parçalanmış görev ve sorumluluklarını tarihin her döneminde eksiksiz yerine getiren kadınlara borçlu olunduğunun değişmeyen bir gerçek olduğunu vurgulayan Tuncay, “Bu vesile ile kocası cephede kendisi 20 yaşında bir genç kadınken, kardeşini henüz şehit vermişken, 3 aylık bebeğini geride bırakıp Aziziye Tabyasını savunmaya koşan Nene Hatun, ömrü cephelerde savaşa babasının yanında geçen, henüz 12 yaşında onbaşı rütbesini alan Nezahat Onbaşı, kar yağarken cepheye götürdüğü top mermileri ıslatmasın diye üzerindeki paltosunu örten ve kundaktaki bebeğinin üzerine uzanarak soğuktan şehit olan Şerife Bacı ve daha nice Türk kahraman kadınlarını saygı ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Tuncay, şöyle konuştu: “Kadınlarımızın toplumda layık oldukları yeri yalnız bir gün değil, her gün alması ve hak ettikleri saygınlığın kazanmalarını diliyorken, biryandan da çocuk gelinler, okula gönderilmeyen genç kız çocukları, kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, namus, töre, gelenek, namus davası sorunlarının mevcut olduğunu üzülerek hatırlatmak istiyorum. Kadınlarımızı anladığımız, saygı duyduğumuz, sağlık ve esenliklerine uygun bir yaşam düzeyine kavuşmalarım sağladığımız kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet-istismar gibi insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığın önlendiği, toplumsal huzurun sağlandığı günlerin devamı dileği ile saygılarımı sunarım”

Konuşmanın ardından Kastamonu Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Sepetçioğlu Oyununu oynadı. Törende Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.