Kastamonu’da sivil savunma tatbikatı yapıldı

Kastamonu’da Araç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Sivil Savunma Günü nedeniyle deprem ve yangın tahliye tatbikatı yapıldı.

Sivil Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrenciler, yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirildi.

Yapılan deprem ve yangın tahliye tatbikatında hiçbir kargaşaya yer vermeden okul çok kısa sürede boşaltıldı. Daha sonra okul bahçesinde güvenli bir alana toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangının, yangın söndürme tüpü ile nasıl söndürüleceği tatbiki olarak gösterildi.