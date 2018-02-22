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Kastamonu’da ilk imam nikahı kıyıldı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Kastamonu’nun Daday ilçesinde ilk resmi nikah kıyıldı.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Kastamonu’da ilk nikah kıyıldı. Daday’a bağlı Alişler Düğün Sarayında...

Kastamonu’da ilk imam nikahı kıyıldı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Kastamonu’nun Daday ilçesinde ilk resmi nikah kıyıldı.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Kastamonu’da ilk nikah kıyıldı. Daday’a bağlı Alişler Düğün Sarayında...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:39
Kastamonu’da ilk imam nikahı kıyıldı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Kastamonu’nun Daday ilçesinde ilk resmi nikah kıyıldı.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Kastamonu’da ilk nikah kıyıldı. Daday’a bağlı Alişler Düğün Sarayında gerçekleşen nikah merasiminde Mardin’de Polis Özel Harekat (PÖH) Memuru olan Ali Erkin, Zeynep Ünal ile dünya evine girdi. Nikahı ise Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır kıydı. Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır, nikah merasiminde çifte mutluluklar dileyerek, nikahın ardından evlilik cüzdanını hem gelin hem de damada teslim etti.

Nikah Merasiminde konuşan Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır, “İnsan yalnız başına tek yaşayamaz. Allah Hz. Adem babamızı yaratmış, kendiside bu dünya sahnesinde yalnız kalamayacağı için yanına bir ömür boyu mutlu olsunlar diye, beraber yaşlansınlar diye Havva annemizi yarattı. Bu kardeşlerimiz bu gün şahitlerimizin huzurunda, Allah adına söz vererek, yasalar önünde söz vererek karı koca oldular. Bundan böyle birbirlerine saygı duyarak çok sevsinler, çünkü birbirlerine Allah adına söz verdiler” dedi.
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