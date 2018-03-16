Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yapılan anketlerde Kastamonuluların en çok alışveriş merkezi istediğini söyledi.

Vali Yaşar Karadeniz ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TRT Radyo’nun konuğu oldu. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’nun kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Tarihi ve kültürel dokusu da gerçekten muazzam. Geçmiş zamanlarda bu tarihi ve kültürel doku yıpratılmış ve bozulmuş. Özellikle konaklar tarihi mekanlar ahşaptan betona doğru bir talep olmuş. Muhteşem konaklar yanmış, yıkılmış ve tamir edilmemiş. Hatta zamanın yöneticisi de orada böyle o konakları yıkınca alkışlanmış. Ben şuanda bu duruma ağlıyorum. Belli bir zaman ülkemizde yer alan beton sevdası bu tarihi konaklara zarar verdi. Biz şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Özellikle şehrin büyük bir kısmı eski Kastamonu dediğimiz bölge sit alanı. Çalışmalar yapıyoruz. Bizim tarihi kültürel yapıyı korumak gibi bir amacımız var. Kastamonu’da bin 500’ün üzerinden konak var. Sivil mimarinin en güzel örnekleri Kastamonu’dadır. Biz Ankara bölgeye bağlıyız ama belediye ve özel idarenin KUDEB’i var. Ben bu kuruldan memnunum. Bizim konaklar genelde şahıs konaklarıdır. Biz bunların büyük bir kısmını aldık. Türkiye’nin en büyük konakları Kastamonu’dadır. Şuan Kültür Başkenti programını yürüttüğümüz Şeyhoğlu Konağı ülkemizin en büyük konağıdır” dedi.

Kalenin restorasyon projesinin hazır olduğunu söyleyen Başkan Babaş, “Aslına uygun bir çalışma yapacağız. Belediye olarak 6 tane aks belirledik. Bir sokağı komple restore ediyoruz. Bu şekilde yaptığınızda daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu aksların birincisi ve ikincisini bitirmek üzereyiz. Özel idaremizde bu konuda bize destek oluyor. Hep beraber biz bu işi gerçekleştireceğiz. Mühim olan halkın ve sivil toplumun bu işe girmesidir. Ben Kastamonuluyum diyenlere ‘sizin yapacağınız en büyük iyilik Kastamonu’da tarihi kültürel bir yapıyı ayağa kaldırmaktır’ diyorum. Büyük çalışmalara yapıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Öz kaynaktan da çalışmalar yapıyoruz. Destekte alıyoruz. Mesela ‘Bakırcılar Çarşısı 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ için KUZKA’dan çok ciddi bir destek aldık. Kaynak noktasında sıkıntı yok. Hem öz kaynak hem de kurumlardan destek alıyoruz. Ciddi bazda sivil müteşebbisin bu işin içerisine girmesi ve oranında yaşaması gerekiyor” diye konuştu.

Kastamonu ile Kayseri arasındaki pastırma polemiğine de değinen Başkan Babaş, “Biz pastırmayı tartışmıyoruz. Kayseri bu konuda işin duayenlerindendir. Bizimde böyle bir pastırmamız var diyoruz. Kayseri’ye bir eleştiri yapmıyoruz. Bizim pastırmamız daha doğal ortamda yapılıyor. Bizim pastırmamız, kesme tarzımız ve yeme tarzımızda fazladır” şeklinde konuştu.

Kastamonu’nun çok fazla sorunu olmadığını belirten Başkan Babaş, “Ben devamlı anket yaptırıyorum. Ulaşımın daha rahatlatılmasını istiyorlar. Bu noktada alternatif otoparklar yaptık. Bu sefer yaptığım ankette ikinci sırada alışveriş merkezi istediklerini söylemişler. İnanın bakın bende bu isteğe hayret ettim. Onun yanında tarihi kültürel mirasın korunması var. Nasrullah Şadırvanı var. Buradan su için bir daha geri dönermiş. İstiklal Yolu projesinin kısa zamanda bitirilmesini istiyoruz. Bu yıl Kültür başkentliği programı bizim için çok önemli. Altı yılda bir geliyor ülkelere. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Hem faaliyetler hem de kalıcı eserler olarak çalışmalar yapıyoruz. Sırt sırta verdik ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.