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İnebolu İlçe Müftülüğü ilk resmi nikahını kıydı

Kastamonu İnebolu İlçe İlçe Müftülüğü, ilk resmi nikahını kıydı.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İnebolu İlçe Müftüsü Abdullah Bora, ilk nikahını kıydı. İnebolu’da hayatlarını birleştirmek üzere resmi...

İnebolu İlçe Müftülüğü ilk resmi nikahını kıydı

Kastamonu İnebolu İlçe İlçe Müftülüğü, ilk resmi nikahını kıydı.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İnebolu İlçe Müftüsü Abdullah Bora, ilk nikahını kıydı. İnebolu’da hayatlarını birleştirmek üzere resmi...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:28
İnebolu İlçe Müftülüğü ilk resmi nikahını kıydı

Kastamonu İnebolu İlçe İlçe Müftülüğü, ilk resmi nikahını kıydı.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İnebolu İlçe Müftüsü Abdullah Bora, ilk nikahını kıydı. İnebolu’da hayatlarını birleştirmek üzere resmi nikah için İnebolu Müftülüğü’ne başvuruda bulunan Hanife Sarıbaş ve Barış Karakoca çiftinin nikah töreni Müftü Abdullah Bora tarafından Kuran’ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Müftü Bora, evlendirme dosyası ile belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı.

Nikah tören i sonrası çiftlere nasihatler veren Müftü Abdullah Bora, "Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. 2 farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı-tatlısı, sevinci-hüznü ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı Rabbimizin rızası doğrultusunda Peygamberimize yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz. Bunun sonucunda inşallah Rabbim lütfeder evlatlarınız olur, onları da aynı şuur ile iyi bir Müslüman olarak vatana, millete, insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek gibi bir vazifeniz olacak. Bu ağır bir yüktür, bunun farkında olun. Ama çok kutsal ve değerli bir yüktür. Bizim meşhur 4S formülümüz var. Bunu sizde kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından nikah töreni sona erdi.
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