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Hutbe okuma yarışması Bölge finali Kastamonu’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde düzenlemekte olduğu “Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışmaları” kapsamında Hutbe Okuma yarışması Bölge Finali Kastamonu’da yapıldı.Milli Eğitim...

Hutbe okuma yarışması Bölge finali Kastamonu’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde düzenlemekte olduğu “Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışmaları” kapsamında Hutbe Okuma yarışması Bölge Finali Kastamonu’da yapıldı.Milli Eğitim...

06 Nisan 2018 Cuma 16:00
Hutbe okuma yarışması Bölge finali Kastamonu’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde düzenlemekte olduğu “Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Yarışmaları” kapsamında Hutbe Okuma yarışması Bölge Finali Kastamonu’da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin koordine ettiği, Anadolu İmam Hatip Liseleri arası “Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması” Türkiye 1’inci Bölge Finali, Nasrullah Camii’nde gerçekleştirildi. Yarışmada 13 ilden gelen 13 öğrenci birinci olabilmek için yarıştı.

Yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün İmam Hatip Lisesi öğrencilerini hayata hazırlamak, onları akademik, kültürel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl çeşitli yarışmalar tertip ettiğini söyledi.

Nasrullah Cami’nin öneminden de bahseden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Şeker, Kurtuluş Savaşı döneminde Mehmet Akif Ersoy’un Nasrullah Cami kürsüsünden vaaz ettiğini ifade ederek, “Yıllar sonra Asım’ın nesli olarak tarif edilen genç imam hatiplerde bu kürsüden hutbe irade edecekler, bu da ayrı bir öneme sahip” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Uzman Hasan Özarslan ise, tarihin bıraktığı yükü, emaneti idrak etme şuuruyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yarışmada jüri başkanlığı yapan Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, “Bütün öğrencilerimiz illerinde birinci olarak buraya geldiler. Biz hepsini birinci olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 13 okuldan katılan 13 yarışmacı, kurayla belirlenen sıralamaya göre kürsüye çıkarak hutbelerini okudular. Okunan hutbeler sonrasından yapılan değerlendirmeler neticesinde Ankara Yenimahalle Tevfik İleri AİHL öğrencisi Muharrem Kazım Dinç birinci olarak bölgeyi Türkiye finalinde temsil etmeye hak kazandı. Ankara Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Nurullah Oğuz ise ikinci, aynı puanı alan 3 öğrenci arasında yapılan kura çekilişinin ardından üçüncülüğü de Çorum Şehit Erol Olçok AİHL’den Mustafa Keleş elde etti.

Yarışma sonunda birinci, altın ile ödüllendirilirken, diğer yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu’da gerçekleştirilen Bölge Finaline Kastamonu’nun yanı sıra Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Ankara, Çorum, Tosya, Kırıkkale, Çankırı ve Sinop illeri katıldı.
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