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Hayvanseverler, annesinin terk ettiği yabani yavru ata sahip çıktı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yeni doğan ve annesi tarafından terk edilen yavru yaban ata, hayvanseverlar sahip çıktı.Cide’ye bağlı Güren Köyü Bölgesinde çevreci vatandaş Ramazan Arslan tarafından yolda bitkin bir halde bulunan yaban yavru...

Hayvanseverler, annesinin terk ettiği yabani yavru ata sahip çıktı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yeni doğan ve annesi tarafından terk edilen yavru yaban ata, hayvanseverlar sahip çıktı.Cide’ye bağlı Güren Köyü Bölgesinde çevreci vatandaş Ramazan Arslan tarafından yolda bitkin bir halde bulunan yaban yavru...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:07
Hayvanseverler, annesinin terk ettiği yabani yavru ata sahip çıktı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yeni doğan ve annesi tarafından terk edilen yavru yaban ata, hayvanseverlar sahip çıktı.

Cide’ye bağlı Güren Köyü Bölgesinde çevreci vatandaş Ramazan Arslan tarafından yolda bitkin bir halde bulunan yaban yavru taya, Cide’ye bağlı Kezağzı köyünde ikamet eden ve isminin açıklanmasını istemeyen hayvansever bir aile sahip çıktı. Ramazan Arslan tarafından aracının bagajına konularak hayvansever aileye teslim edilen yavru tayın, tahminen bir hafta önce doğduğu ve annesi tarafından terk edildiği tahmin ediliyor.

Yavru yaban tayı bulan çevreci Ramazan Arslan, “Güren bölgemizde bulunan yabani atların içinde bu sabah karşılaştığımız bu yavru tayı, akşam yine aynı yoldan geçerken terk edilmiş ve maalesef bitkin halde buldum. Yırtıcı hayvanların o bölgede çok olmasından ötürü sesime kulak veren hayvan sever aileye bizi kırmayıp, bakmayı üstlendikleri için teşekkür ederim. Dünyada güzel insanlar hala var” dedi.

Yavru tayı sahiplenen hayvansever ailenin, hayvanın sağlık kontrolleri için veterinere götürerek tedavi ettirdiği öğrenildi.
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