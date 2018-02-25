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Gülamoğlu ve Alkıkulaç, Genel Müdür Şahin’i ziyaret etti

Kastamonu Ticaret Borsası ve SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ile Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür...

Gülamoğlu ve Alkıkulaç, Genel Müdür Şahin’i ziyaret etti

Kastamonu Ticaret Borsası ve SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ile Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür...

25 Şubat 2018 Pazar 16:16
Gülamoğlu ve Alkıkulaç, Genel Müdür Şahin’i ziyaret etti

Kastamonu Ticaret Borsası ve SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ile Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kastamonu Ticaret Borsası ve SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ile Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin kısa bir bilgilendirme yapan Ömer Gülamoğlu ile Sinan Altıkulaç, “Sayın Genel Müdürümüze, görevine yeni başlamasından dolayı hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca son teşvikler ve Kastamonu’da yapılması planlanan teşvikli yatırımlar üzerine sohbet gerçekleştirdik. Yakın ilgilerinden dolayı Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin ise, Kastamonu’dan kendisini ziyarete gelen Gülamoğlu ve Altıkulaç’a teşekkür etti.
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