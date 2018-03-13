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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’ye bağlı Eskiatça Köyünde Kazım Sağır idaresindeki 37 LA 964 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’ye bağlı Eskiatça Köyünde Kazım Sağır idaresindeki 37 LA 964 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

13 Mart 2018 Salı 21:19
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’ye bağlı Eskiatça Köyünde Kazım Sağır idaresindeki 37 LA 964 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Kazım Sağır, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kazım Sağır’ın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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