Daday’da okuma yazma seferberliği devam ediyor

Okuma Yazma Seferberliği Projesi kapsamında Daday Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Daday’da Halk Eğitim Merkezi tarafından okuma yazma bilmeyenlere yönelik açılan kursları Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Atatürk İlkokulu, Bey Mahallesi, Bayır Köyü ve Halk Eğitim Merkezine giderek Okuma Yazma Seferberliği Projesi kapsamında kursa katılan vatandaşları sınıflarında ziyaret etti. Ziyarette Daday İlçe Halk Eğitim Müdürü Şeref Beşir ve okul yönetimi de hazır bulundu.

Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde okur yazarlık kampanyası başlamıştır. Kampanya 5 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında sürecek. İlçemizde de çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Gerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, gerekse okul müdürlerimiz tarafından okur yazarlığı olmayan vatandaşlar belirlendi. Şuan 7 sınıfta kurslarımız açıldı. Bu kurslarımızda toplamda 32 kursiyerimiz eğitimlerine devam ediyor. Bu kurslarımızdan 3 sınıfımızdan 12 kursiyerin eğitimleri sona erdi. Bu süre zarfında kursa gelen vatandaşlarımızın tamamını okur yazar olarak belgelendirilip hayata daha kolay adapte olmalarını sağlayacağız. Ben bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye ve emek veren herkesi canı yürekten kutluyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.