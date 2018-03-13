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Daday ekibi, Kızak yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2018 yılı etkinliklerinde Geleneksel Kızak Yarışları kategorisinde Daday Yeni Belediyespor, Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2018 yılı etkinliklerinde Geleneksel...

Daday ekibi, Kızak yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2018 yılı etkinliklerinde Geleneksel Kızak Yarışları kategorisinde Daday Yeni Belediyespor, Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2018 yılı etkinliklerinde Geleneksel...

13 Mart 2018 Salı 15:34
Daday ekibi, Kızak yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2018 yılı etkinliklerinde Geleneksel Kızak Yarışları kategorisinde Daday Yeni Belediyespor, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2018 yılı etkinliklerinde Geleneksel Kızak Yarışları kategorisinde yarışan kulüp sporcularının almış oldukları dereceler karşılığı hesaplanan puanlar sonucunda Daday Yeni Belediyespor Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yarışmada ikinci Kastamonu Orman Spor kulübü, üçüncü de Artvin Spor Kulübü oldu.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve Kulüp Başkanı Atila Bayram Pirci, şampiyonluk kupasını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Günal Genç ile Kastamonu İl Temsilcisi Bünyamin Recep Berberoğlu’nun elinden aldı. Spora ve sporcuya her zaman destekçi olacaklarını belirten Daday Yeni Belediyespor Kulübü Atila Bayram Pirci, kendilerine verilen destek içinde teşekkür etti.
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