Bozkurt Avcılar Derneğine Yücel tekrar seçildi

Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneğinin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı dernek lokalinde yapıldı. Genel Kurulda mevcut başkan Ahmet Yücel, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

İlk toplantıda çoğunluğu sağlanmayan genel kurulun ikinci toplantısı 85 üyenin katılımı ile dernek lokalinde gerçekleşti. Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi ve oylandı, kabul edildi.

Genel Kurulun seçim maddesinde, kulübün aralıksız on yıldır başkanlığını yapan Ahmet Yücel, üyeler tarafından oluşturulan ve tek liste ile gidilen yönetim kurulu seçiminde katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Ahmet Yücel başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu, Feridun Yıldız, Mehmet Acar, Hakan Çevirgen ve Zeki Demir’den, Denetim Kurlusu ise Mustafa Çeki, Enver Yapıcı ve Tuncay Dıvar’dan oluştu.

Genel kurulda, kulübün faaliyetlerinde gösterdikleri fedakârlık ve desteklerden dolayı Muhabir Ümit Yorulmaz’a plaket, avcı üyeler Mehmet Acar ve Mustafa Yılmaz’a ise çeşitli hediyeler verildi ve 2017-2018 av sezonun 25 Şubat itibari ile kapandığı avcılara duyuruldu.

Avcılar’ın Genel Kuruluna, Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, Bozkurt İçe Jandarma Komutanı Fikret Dinç, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Mehmet Aslan, AK Parti Abana İlçe Başkanı Murat Baş, MHP Bozkurt İlçe Başkanı İbrahim Demir, Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk ve avcı üyeler katıldı.